Cinema in lutto muore a 59 anni Adamo Dionisi Ha interpretato uno dei boss nella serie tv Suburra

È morto l'attore Adamo Dionisi, noto soprattutto per il ruolo del boss Manfredi Anacleti nella serie tv Suburra. Dionisi aveva intrapreso la carriera artistica dopo aver recitato in carcere, dove fu recluso per una vicenda di droga. Si è spento all'ospedale Fatebenefratelli di Roma, all'età di 59 anni, dopo una malattia. Il suo esordio Cinematografico risale al 2008 con il film Chi nasce tondo,

Adamo Dionisi è morto - il Manfredi Anacleti della serie cult Suburra - Dionisi piace e l'anno successivo Stefano Sollima lo vuole nella serie 'Suburra'. Dionisi si distingue nel ruolo del boss Manfredi Anacleti, uno degli antagonisti principali, da cui nacque in seguito anche lo spin-off dell'omonima serie Netflix, sempre interpretato da lui. Il carcere però si rivelò fondamentale per la sua carriera da attore lì infatti Dionisi aveva scoperto la passione per la ... (Quotidiano.net)

Addio Adamo Dionisi - "boss" di Suburra - 20 E' morto a 59 anni Adamo Dionisi,attore noto per il ruolo del boss Manfredi Anacleti nel film e nella serie "Suburra'. . Finito in carcere per droga, da detenuto aveva scoperto la passione per la recitazione Esordisce al cinema con "Chi nasce tondo". Recita anche per Francesco Bruni in "Scialla", con Virzì in "Tutti i santi giorni", in "Dogman" di Garrone ed "Enea" di Pietro Castellitto. (Televideo.rai.it)

Adamo Dionisi - addio al Manfredi di "Suburra" : dalla curva della Lazio al cinema - Se nel 2017 era stato nuovamente arresto, per un caso di violenza nei confronti dell'ex moglie, la sua carriera di attore non aveva comunque subito soste. Nel 2014 Abel Ferrara lo sceglie per una parte nel film biografico 'Pasolini', mentre Garrone lo vuole in 'Dogman' mentre l'anno successivo Stefano Sollima lo vuole in 'Suburra' nel ruolo del boss Manfredi Anacleti, uno degli antagonisti ... (Iltempo.it)