Chiesa inagibile da anni a Castelferrato: chiesto un incontro con l'arcivescovo Bruno Forte (Di domenica 20 ottobre 2024) Nuovo fronte di impegno per la Chiesa di San Giuseppe a Castelferrato da parte di Alternativa popolare per Torrevecchia. La Chiesa, in fase di ristrutturazione dopo i danni subiti nel sisma del 2016, tornerà a nuovo splendore dopo un progetto esecutivo del valore di 353mila euro. "A breve Chietitoday.it - Chiesa inagibile da anni a Castelferrato: chiesto un incontro con l'arcivescovo Bruno Forte Leggi tutta la notizia su Chietitoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Nuovo fronte di impegno per ladi San Giuseppe ada parte di Alternativa popolare per Torrevecchia. La, in fase di ristrutturazione dopo i dsubiti nel sisma del 2016, tornerà a nuovo splendore dopo un progetto esecutivo del valore di 353mila euro. "A breve

Isabella della Rovere e la Chiesa del Gesù Nuovo - Nata a Pesaro nel 1552, Isabella della Rovere è stata una principessa di Urbino, ma si trasferì a Napoli dopo il matrimonio con Niccolò Bernardino Sanseverino, Principe di Bisignano, sposato quando aveva solo 11 anni. . La storia di Isabella della Rovere, fondatrice e maggiore finanziatrice della Chiesa del Gesù Nuovo, oltre che benefattrice della città. (Espressonapoletano.it)

Rita Dalla Chiesa : “Mi sento devastata”. Nuovo sfogo a Cartabianca - Un dubbio espresso da molti, per esempio, è perché la mafia avrebbe voluto colpire Carlo Alberto Dalla Chiesa, che in Sicilia era arrivato da poco e quindi non aveva potuto compiere azioni tanto gravi (agli occhi della criminalità organizzata) da giustificare l’agguato. Non sappiamo ancora tutta la verità. (Thesocialpost.it)