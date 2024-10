Buchmesse: ultimo incontro a Padiglione Italia sulla cultura che unisce (Di domenica 20 ottobre 2024) Confronto tra il patriarca di Venezia Francesco Moraglia e il rabbino Rav Scialom Bahbout Alla Buchmesse 2024, l’ultimo incontro all’Arena nella Piazza Italiana, disegnata da Stefano Boeri Interiors per il Padiglione Italia Ospite d’Onore, ha visto protagonisti il patriarca di Venezia Monsignor Francesco Moraglia, presidente della Conferenza episcopale del Triveneto e autore di numerose pubblicazioni Sbircialanotizia.it - Buchmesse: ultimo incontro a Padiglione Italia sulla cultura che unisce Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Confronto tra il patriarca di Venezia Francesco Moraglia e il rabbino Rav Scialom Bahbout Alla2024, l’all’Arena nella Piazzana, disegnata da Stefano Boeri Interiors per ilOspite d’Onore, ha visto protagonisti il patriarca di Venezia Monsignor Francesco Moraglia, presidente della Conferenza episcopale del Triveneto e autore di numerose pubblicazioni

Buchmesse : ultimo incontro a Padiglione Italia sulla cultura che unisce - . (Adnkronos) – Alla Buchmesse 2024, l’ultimo incontro all’Arena nella Piazza Italiana, disegnata da Stefano Boeri Interiors per il Padiglione Italia Ospite d’Onore, ha visto protagonisti il patriarca di Venezia Monsignor Francesco Moraglia, presidente della Conferenza episcopale del Triveneto e autore di numerose pubblicazioni e Rav Scialom Bahbout, già rabbino capo a Napoli, Bologna e ... (Lidentita.it)

Buchmesse : ultimo incontro a Padiglione Italia sulla cultura che unisce - Roma, 20 ott. Alla fiera del libro è importante riflettere su quale possa essere il contributo che possiamo dare alla rinascita spirituale - dice Bahbout - Il libro classico dell'ebraismo è il Pentateuco che per leggerlo in comunità deve essere scritto a mano con lettere comprensibili. Sarebbe importante, anche a scuola, non semplicemente leggere un testo, ma cercare di interpretarlo e ... (Liberoquotidiano.it)

Tra gli ottantotto autori italiani anche Alessandra Necci e Stefania Auci, oggi protagoniste dell'incontro sul 'Potere delle Regine e dei Leoni', moderato da Anna Vollmer del Frankfurter Allgemeine Zeitung presso l'Arena del Padiglione italiano.