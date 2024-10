Bari scontri tra gli ultrà di Fiorentina e Fidelis Andria | botte e fumogeni sulla tangenziale – Il video

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di domenica 20 ottobre 2024) Caschi in testa e mazze in mano, un gruppo di tifosi dellaha aggredito alcuni tifosi delladi, all’altezza di Torre a Mare, a Sud del capoluogo pugliese. Nel mezzo del traffico incolonnato, i supporter viola, incappucciati e con il volto coperti, sono scesi da alcuni minivan armati di catene e mazze e hanno attaccato i tifosi andriesi, causando danni ai furgoni su cui viaggiavano. L’episodio ha allarmato gli automobilisti presenti, che a loro volta hanno allertato la polizia, intervenuta sul posto per sedare lo scontro. Glidellaerano diretti a Lecce dove stasera, domenica 20 ottobre, lo stadio Via del Mare ospiterà i gigliati; i tifosi dell’si muovevano invece verso Nardò, sempre nel Leccese per la partita di serie D dellacontro la squadra di casa.