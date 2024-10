Tvpertutti.it - Amici di Maria, cantante svela: «Fidanzato trans e relazione aperta»

(Di domenica 20 ottobre 2024) Vi ricordate di Andrea Di Giovanni? Ilche nel 2013 ha partecipato addiDe Filippi e che, nonostante un'uscita precoce nel corso della prima puntata del Serale, è riuscito a emergere come figura di spicco nella scena musicale internazionale. Il percorso musicale di Andrea non si è mai fermato. Anzi, il talent è stato un trampolino di lancio che lo ha portato a una crescita personale e professionale, culminata con il trasferimento a Londra, dove ha trovato una nuova dimensione artistica e identitaria. In un'intervista recente, Andrea ha riflettuto su quell'esperienza con un pizzico di amarezza: "Purtroppo sono uscito durante la prima puntata del Serale senza nemmeno cantare. Probabilmente, se avessi avuto l'opportunità di esibirmi, sarei rimasto in gara, perché il livello medio quell'anno non era così alto".