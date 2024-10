Davidemaggio.it - Amici 24, diretta quarta puntata

Leggi tutta la notizia su Davidemaggio.it

(Di domenica 20 ottobre 2024) Anticipazionidi domenica 20 ottobre 2024 Mara De Filippi conduce su Canale 5 ladella nuova edizione di, registrata giovedì. La sfida di canto della, giudicata da Federica Abbate, ha visto Senza Cri confermare il suo banco. Identica sorte, nella sfida di ballo, per Teodora, confermata nella scuola da Francesca Bernabini. Le gare della settimana, invece, hanno visto giudici Arisa per i cantanti e Rossella Brescia per i ballerini, che hanno piazzato ultimi, quindi in sfida, rispettivamente TrigNO e Rebecca. Nel corso della registrazione la conduttrice ha accolto in studio anche Diana Del Bufalo, per promuovere il suo concert show teatrale Tra Sogni e Desideri.24,Davide Maggio.