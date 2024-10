Allagamenti e frane, viabilità in sofferenza: situazione strade, bus e treni (20 ottobre) (Di domenica 20 ottobre 2024) strade allagate, frane, detriti e fanghi stanno mettendo a dura prova il traffico a Bologna e provincia in queste ore di forte maltempo, la cui furia ha spezzato una giovane vita oltre a seminare danni e disagi diffusi su larga scale. Finita sott'acqua anche Bologna città, persino nelle zone che Bolognatoday.it - Allagamenti e frane, viabilità in sofferenza: situazione strade, bus e treni (20 ottobre) Leggi tutta la notizia su Bolognatoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024)allagate,, detriti e fanghi stanno mettendo a dura prova il traffico a Bologna e provincia in queste ore di forte maltempo, la cui furia ha spezzato una giovane vita oltre a seminare danni e disagi diffusi su larga scale. Finita sott'acqua anche Bologna città, persino nelle zone che

Maltempo : strade chiuse per allagamenti e frane in Emilia Romagna - Liguria - Marche e Sicilia - In seguito dell’ondata di maltempo che sta interessando Emilia Romagna, Liguria, Marche e Sicilia, Anas, Società del Gruppo FS Italiane, è impegnata lungo la rete stradale e autostradale di competenza attraverso il monitoraggio costante delle infrastrutture, intervenendo con i suoi addetti per ridurre i disagi agli utenti e ripristinare, non appena possibile, la circolazione in caso di criticità. (Gazzettadelsud.it)

Bomba d'acqua - strade allagate e frane nelle Marche : una famiglia evacuata - strade e ponti chiusi - ANCONA Una giornata intensa per i vigili del fuoco che hanno effettuato una cinquantina di interventi nelle province colpite dal maltempo nella giornata di oggi: la zona di Fano e colline limitrofe... (Corriereadriatico.it)

