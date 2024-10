Zonawrestling.net - WWE: Lanciato ufficialmente il merchandise dei MCMG

(Di sabato 19 ottobre 2024) Firma dei contratti in esclusiva con il roster di SmackDown, debutto e vittoria importantissima. Isi sono presentati così al WWE Universe e la compagnia ha giàil loronel proprio Shop online. The Motor City Machine Guns have arrived! Show you’re ready for them with their NEW tee available at #WWEShop! #WWE : pic.twitter.com/vzHRpUABYw— WWEShop.com (@WWEShop) October 18, 2024