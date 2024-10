Dilei.it - Vitamina B2: proprietà, controindicazioni e dove trovarla

(Di sabato 19 ottobre 2024) LaB2, o riboflavina, è una delle vitamine appartenenti al gruppo B. Questa molecola presente in alimenti, come frattaglie, latticini, uova e in alcuni alimenti di origine vegetale, è di fondamentale importanza per la salute umana. Si tratta di unaidrosolubile importante per portare avanti reazioni enzimatiche, ma anche per sostenere il metabolismo energetico del corpo umano e il benessere di cellule e tessuti. In questo articolo del magazine di Di Lei esploreremo cos’è laB2, a cosa serve,negli alimenti, l’importanza di assumerla attraverso la dieta, i suoi valori ottimali e le possibiliper la salute umana. Cos’è laB2? La riboflavina è unache appartiene al più vasto gruppo delle vitamine del gruppo B.