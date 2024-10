Ilrestodelcarlino.it - Virtus, largo alle giovani. Al via i tornei del vivaio

(Di sabato 19 ottobre 2024) E’ ai nastri di partenza la stagione del settorele di basket femminile della NuovaCesena che vede coinvolte le formazioni Under 19 (iscritta al torneo Fip), Under 18 (Csi), Under 17 (Fip gold), Under 15 (Fip) e Under 13 (Fip). La prima squadra a scendere in campo è stata ieri sera l’Under 19, che ha Castel San Pietro ha schierato sul parquet anche alcune atlete che già gravitano in serie B. Il gruppo è formato prevalentemente da atlete nate nel 2007 che pur essendo sotto età dovranno confrontarsi con alcune delle corazzate della regione. Il coach è Pier Filippo Rossi, la sua vice Veronica Cedrini. Oggi a Rimini scenderanno invece in campo le Under 15.