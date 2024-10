Vinicius Tobias si tatua il nome della figlia in arrivo, poi scopre che non è sua (Di sabato 19 ottobre 2024) Appena scoperto che sarebbe diventato padre, Vinicius Tobias – terzino 20enne in forza allo Shakhtar Donetsk – è corso immediatamente Vinicius Tobias si tatua il nome della figlia in arrivo, poi scopre che non è sua su Perizona.it Perizona.it - Vinicius Tobias si tatua il nome della figlia in arrivo, poi scopre che non è sua Leggi tutta la notizia su Perizona.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Appena scoperto che sarebbe diventato padre,– terzino 20enne in forza allo Shakhtar Donetsk – è corso immediatamentesiilin, poiche non è sua su Perizona.it

L'ex Real Madrid Vinicius Tobias si tatua il nome della figlia - poi scopre che non è il padre : l'annuncio della sua ex - Clamorosa disavventura per Vinicius Tobias, calciatore brasiliano passato nelle fila del Real Madrid e oggi allo Shakhtar Donetsk. Come riferisce... (Calciomercato.com)

Il noto calciatore brasiliano Vinicius Tobias si tatua il nome della futura figlia ma poi scopre che non è lui il padre - L'ex compagna influencer Ingrid Lima racconta l'insolita vicenda sui social network Una vicenda ai limiti dell'incredibile quella che sta vivendo un noto calciatore brasiliano, Vinicius Tobias, terzino della squadra ucraina Shakhtar Donetsk. Preso dall’entusiasmo di diventare papà per la prim . (Ilgiornaleditalia.it)

Choc per Vinicius Tobias : si tatua il nome della figlia che sta per nascere ma scopre che il papà non è lui - Vinicius Tobias, il terzino ventenne dello Shakhtar Donetsk, non sta vivendo un bel periodo. In questo periodo molto particolare, nel quale ci siamo allontanati e poi riavvicinati, ho avuto una relazione con qualcuno. È stato su mia richiesta che non assistesse al parto e non pubblicasse nulla su Maité fino alla fine dell’esame. (Open.online)