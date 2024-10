Ilgiorno.it - Vaccino antinfluenzale. Nel centro commerciale l’hub della prevenzione

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) Anche quest’anno tornavaccinale anti-influenzale di Cerro Maggiore, organizzato in collaborazione con gli studi medici associati del territorio, presso ilMove In. "Come tutti gli anni ho accettato la proposta di istituire unvaccinale anti-influenzale per i nostri concittadini. Ci aspettiamo un’affluenza di quasi 3.000 persone in poco meno di un mese, gestite con attenzione e competenza dai volontarinostra Protezione Civile, con la sicurezza garantita dagli spazi organizzati delMove In", dichiara il sindaco Nuccia Berra. "Questo servizio viene ormai considerato una normalità, ma l’organizzazione è molto complessa e bisogna incastrare tutte le esigenze. Con il sindaco cominciamo a contattare gli interessati già dalla fine di agosto, per essere pronti all’arrivo dei vaccini.