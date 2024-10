Ilrestodelcarlino.it - Va fuori strada e si ribalta con l’auto. Ricoverata una 34enne: è grave

(Di sabato 19 ottobre 2024) Autolungo la statale 63 località Sparavalle in prossimità del bivio per Ramiseto, alla guida una signoraresidente a Collagna in comune di Ventasso le cui condizioni sono risultate alquanto gravi ai soccorritori, prontamente intervenuti, però non risultava essere in pericolo di vita. LaA. A. proveniente da Castelnovo Monti stava viaggiando in direzione Collagna. Ad un certo punto, forse anche per l’intensa pioggia di ieri mattina ma le cause in corso di accertamento a cura dei carabinieri, ha perso il controllo dell’utilitaria ed uscita dinei pressi dell’osservatorio del Parco, rotolando lungo la scarpata a margine della, dal lato opposto alla direzione in cui viaggiava, finendo contro un albero e di conseguenzandosi.