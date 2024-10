Ultime Notizie Roma del 19-10-2024 ore 14:10 (Di sabato 19 ottobre 2024) Romadailynews radiogiornale dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio ci sono feriti diverse persone sono sotto le macerie scrive l’agenzia di stampa palestinese guapa e almeno 11 persone sono state uccise all’alba da un attacco israeliano che ha colpito una casa in un campo profughi nel centro della striscia di Gaza MUltimedica non riferito che 11 civili sono stati uccisi altri sono rimasti feriti diverse persone sono sotto le macerie a seguito del bombardamento israeliano di una casa appartenente alla famiglia scena del campo ragazzi a ferma la stessa agenzia verranno portati nel centro di accoglienza richiedenti asilo di Bari Palese i 12 migranti partiti a una motovedetta della Guardia Costiera dal porto di Shanghai in Albania provenienti dalla nuova struttura di permanenza per il rimpatrio costituita da poco dall’Italia hai già detto a coordinare le procedure di ... Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 19-10-2024 ore 14:10 Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di sabato 19 ottobre 2024)dailynews radiogiornale dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio ci sono feriti diverse persone sono sotto le macerie scrive l’agenzia di stampa palestinese guapa e almeno 11 persone sono state uccise all’alba da un attacco israeliano che ha colpito una casa in un campo profughi nel centro della striscia di Gaza Mdica non riferito che 11 civili sono stati uccisi altri sono rimasti feriti diverse persone sono sotto le macerie a seguito del bombardamento israeliano di una casa appartenente alla famiglia scena del campo ragazzi a ferma la stessa agenzia verranno portati nel centro di accoglienza richiedenti asilo di Bari Palese i 12 migranti partiti a una motovedetta della Guardia Costiera dal porto di Shanghai in Albania provenienti dalla nuova struttura di permanenza per il rimpatrio costituita da poco dall’Italia hai già detto a coordinare le procedure di ...

