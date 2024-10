Tale e Quale Show 2024, chi è il vincitore della quinta puntata: la classifica aggiornata 18 ottobre (Di sabato 19 ottobre 2024) Ieri sera, venerdì 18 ottobre, Carlo Conti è tornato in tv con la quinta puntata di Tale e Quale Show 2024, trasmessa in prima serata su Rai1. Il conduttore durante questa edizione è affiancato dalla giuria composta da Giorgio Panariello, Alessia Marcuzzi e Cristiano Malgioglio. A trionfare durante la serata è AMELIA VILLANO. Chi ha vinto la quinta puntata di Tale e Quale Show 2024: AMELIA VILLANO è il vincitore Nella quinta puntata, andata in onda il 18 ottobre, la classifica finale è stata determinata combinando i voti dei giudici con le preferenze del pubblico. Gli spettatori hanno potuto votare tramite i canali social ufficiali del programma. Il podio di questa sera vede in testa quindi AMELIA VILLANO. Secondo posto ex-aequo per Giulia Penna e Verdiana. Superguidatv.it - Tale e Quale Show 2024, chi è il vincitore della quinta puntata: la classifica aggiornata 18 ottobre Leggi tutta la notizia su Superguidatv.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Ieri sera, venerdì 18, Carlo Conti è tornato in tv con ladi, trasmessa in prima serata su Rai1. Il conduttore durante questa edizione è affiancato dalla giuria composta da Giorgio Panariello, Alessia Marcuzzi e Cristiano Malgioglio. A trionfare durante la serata è AMELIA VILLANO. Chi ha vinto ladi: AMELIA VILLANO è ilNella, andata in onda il 18, lafinale è stata determinata combinando i voti dei giudici con le preferenze del pubblico. Gli spettatori hanno potuto votare tramite i canali social ufficiali del programma. Il podio di questa sera vede in testa quindi AMELIA VILLANO. Secondo posto ex-aequo per Giulia Penna e Verdiana.

Chi ha vinto la quinta puntata di Tale e Quale Show e la classifica - Qui di seguito la classifica della quinta puntata di Tale e Quale Show: ecco chi ha vinto la serata di venerdì 18 ottobre L'articolo Chi ha vinto la quinta puntata di Tale e Quale Show e la classifica proviene da Novella 2000. . (Novella2000.it)

Tale e Quale Show puntata 18 ottobre : riassunto - vincitore e classifica - Adesso, invece, si è trovato dall'altra parte andando a giudicare le esibizioni degli 11 concorrenti in gara. La concorrente è stata brava ed è stata facilitata anche dallo stesso accento americano. Thomas ha imitato Justin Timberlake con Can't stop the feeling. Il comico si è trovato per la prima volta a ricoprire un ruolo differente rispetto a quello a cui era solitamente abituato, ovvero, ... (Tvpertutti.it)

Tale e Quale Show 2024 : Amelia Villano vince la quinta puntata - Kelly Joyce è arrivata settima con Stromae. . La speaker radiofonica è riuscita ad aggiudicarsi la vittoria grazie all’imitazione di Giusy Ferreri. twitter. E’ Amelia Villano la vincitrice della quinta puntata di Tale e Quale Show 2024. Solo decimo Simone Annicchiarico, che ha imitato Tony Renis. Nono posto per l’Achille Lauro – in Me ne frego – di Roberto Ciufoli. (Davidemaggio.it)