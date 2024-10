Urbanpost.it - Stefano De Martino se ne va: l’addio al programma Rai fa discutere

(Di sabato 19 ottobre 2024)Dese ne va da “Stasera tutto è possibile”: una decisione che ha lasciato sorpresi i fan del celebre conduttore e ballerino, che ha portato al successo il varietà di Rai 2. Nonostante il momento d’oro per De, che sta brillando anche al timone di “Affari Tuoi” con ascolti record, la sua presenza nello show comico potrebbe essere giunta al capolinea. Vediamo cosa sta succedendo.Delascia “Stasera tutto è possibile”? Deè stato riconfermato per la nuova stagione di “Stasera tutto è possibile”, ma, secondo indiscrezioni riprese dal sito caffeina, questa potrebbe essere la sua ultima volta alla guida del. La nuova serie del popolare show comico è prevista per il 27 gennaio 2025, ma il conduttore sembra intenzionato a voltare pagina.