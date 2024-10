SERIE A FEMMINILE. Nerazzurre in casa contro la Juventus domani. Piovani: "Questa squadra ha un grande cuore» (Di sabato 19 ottobre 2024) domani alle ore 12 l’Inter ospita la Juventus, scontro al vertice nella SERIE A FEMMINILE. Le bianconere veleggiano in vetta con sei vittorie in sei gare, le Nerazzurre cercano l’impresa dopo il pareggio con la Roma e la vittoria sul campo del Como. Non ci sarà Henrietta Csiszár, reduce dall’intervento chirurgico di martedì per la ricostruzione del pavimento orbitario sinistro. Una settimana di stop, almeno, per lei. Così Gianpietro Piovani, tecnico nerazzurro dopo l’ultimo successo: "Questa squadra ha cuore e ha avuto tanta voglia di difendere il vantaggio. Ora la Juventus: sappiamo che è fortissima ed è in fiducia, ma noi dobbiamo lavorare per arrivare pronte alla sfida". Elisa Bartoli è carica per la grande prova: "Sarà dura sfidare la Juventus ma noi vogliamo metterle in difficoltà". A.L.M. Sport.quotidiano.net - SERIE A FEMMINILE. Nerazzurre in casa contro la Juventus domani. Piovani: "Questa squadra ha un grande cuore» Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di sabato 19 ottobre 2024)alle ore 12 l’Inter ospita la, sal vertice nella. Le bianconere veleggiano in vetta con sei vittorie in sei gare, lecercano l’impresa dopo il pareggio con la Roma e la vittoria sul campo del Como. Non ci sarà Henrietta Csiszár, reduce dall’intervento chirurgico di martedì per la ricostruzione del pavimento orbitario sinistro. Una settimana di stop, almeno, per lei. Così Gianpietro, tecnico nerazzurro dopo l’ultimo successo: "hae ha avuto tanta voglia di difendere il vantaggio. Ora la: sappiamo che è fortissima ed è in fiducia, ma noi dobbiamo lavorare per arrivare pronte alla sfida". Elisa Bartoli è carica per laprova: "Sarà dura sfidare lama noi vogliamo metterle in difficoltà". A.L.M.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Pinerolo-Cuneo oggi in tv : canale - orario e diretta streaming Serie A1 Femminile 2024/2025 volley - In alternativa, Sportface. The post Pinerolo-Cuneo oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie A1 Femminile 2024/2025 volley appeared first on SportFace. . Vanno a caccia dei primi punti della stagione anche le ragazze di Lorenzo Pintus, reduci dai ko contro Scandicci e Chieri. it vi terrà informati con la cronaca al termine, il risultato e la classifica aggiornati in tempo reale per ... (Sportface.it)

Basket femminile - Schio ospita Faenza in Serie A1. La Reyer Venezia affronta Sesto San Giovanni - S. Battipaglia attende in casa La Molisana Campobasso, con le campane in cerca della prima vittoria stagionale mentre le molisane cercano di rimanere in scia alla Famila Wuber Schio ed allungare la striscia di imbattibilità; proprio le campionesse d’Italia affrontano al PalaRomare l’E-Work Faenza per calare il poker in Serie A1, mentre la Dinamo Sassari se la vedrà con un’Alma San Martino di ... (Oasport.it)

Calendario 3^ giornata Serie A1 Femminile 2024/2025 volley : programma - orari e diretta tv - tv DOMENICA 20 OTTOBRE 16. Inoltre, due partite verranno trasmesse in diretta tv in chiaro su Rai Sport + HD e in streaming su Rai Play, mentre altre due saranno visibili per gli abbonati a DAZN. 00 Numia Vero Volley Milano-Igor Gorgonzola Novara – Diretta volleyballworld. tv, la piattaforma ufficiale della FIVB a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale. (Sportface.it)