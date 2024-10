Calcioweb.eu - Serie A autonoma? La proposta di Gabriele Gravina per le modifiche dello statuto

Leggi tutta la notizia su Calcioweb.eu

(Di sabato 19 ottobre 2024) Si è tenuta nella sede della FIGC a Roma un incontro tra il presidentee i rappresentanti di tutte le componenti federali in vista dell’assemblea del 4 novembre per il cambio difederale. Durante l’incontro, la Figc ha illustrato una prima bozza che prevede due punti cardine: una maggiore autonomia delle Leghe nell’organizzazione delle loro competizioni, con il Consiglio Federale sempre a capo dell’ordinamento dei campionati, e le possibilità di queste di porre il veto su norme federali che le riguardino (tranne per i controlli sulle società). La bozza non tocca il tema dei pesi elettorali, nodo della questione nei rapporti politici fra le componenti: questo argomento sarà trattato nei prossimi incontri, a partire dal nuovo incontro che si terrà, sempre a Roma, il 23 ottobre.