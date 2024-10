Iltempo.it - Rovesci e nubifragi. Sottocorona: ecco quanto dura il maltempo

(Di sabato 19 ottobre 2024) Come annunciato quella di sabato 19 ottobre è una giornata caratterizzata dalin tutta Italia. Quali sono le regioni più coinvolte edurerà? A rispondere a queste domande, nelle consuete previsioni meteo per La7, è Paolosecondo cui si vede una "tendenza all'attenuazione delsul settore più occidentale", ma la mappa riporta tantissime zone in rosso, ossia caratterizzate da forti precipitazioni. "Fenomeni piuttosto intensi, che prendono parte dell'Emilia, parte del Veneto, marginalmente Lombardia e Trentino Alto Adige, ma il colore rosso più forte è sulle coste della Romagna e delle Marche", spiega il meteorologo. Tuttavia il centro della bassa pressione "si è spostato sul basso Tirreno, quindi i fenomeni intensi prendono Lazio, Campania, Sicilia, Puglia, Basilicata, cioè tutto il sud".