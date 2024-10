Porto San Giorgio, donna trovata morta all’interno di un B&B (Di sabato 19 ottobre 2024) La mattina del 19 ottobre a Porto San Giorgio, provincia di Fermo, all’interno di un appartamento utilizzato come bed and breakfast, è stato rinvenuto il corpo senza vita di una donna, presumibilmente di circa 30 anni e di nazionalità estera. La donna, secondo le prime analisi dei sanitari del 118 accorsi sul luogo, sarebbe deceduta almeno tre giorni prima del ritrovamento. Sul corpo sono state individuate numerosi lividi, segni che potrebbero far pensare a un’aggressione o comunque a una morte non naturale. L’allarme è stato lanciato da una residente, insospettita dal forte odore che proveniva dall’appartamento. Immediato l’intervento della volante della polizia, a cui si sono aggiunti gli agenti della squadra mobile di Fermo e la polizia scientifica, chiamati a effettuare i rilievi necessari per ricostruire quanto accaduto. Lettera43.it - Porto San Giorgio, donna trovata morta all’interno di un B&B Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di sabato 19 ottobre 2024) La mattina del 19 ottobre aSan, provincia di Fermo,di un appartamento utilizzato come bed and breakfast, è stato rinvenuto il corpo senza vita di una, presumibilmente di circa 30 anni e di nazionalità estera. La, secondo le prime analisi dei sanitari del 118 accorsi sul luogo, sarebbe deceduta almeno tre giorni prima del ritrovamento. Sul corpo sono state individuate numerosi lividi, segni che potrebbero far pensare a un’aggressione o comunque a una morte non naturale. L’allarme è stato lanciato da una residente, insospettita dal forte odore che proveniva dall’appartamento. Immediato l’intervento della volante della polizia, a cui si sono aggiunti gli agenti della squadra mobile di Fermo e la polizia scientifica, chiamati a effettuare i rilievi necessari per ricostruire quanto accaduto.

