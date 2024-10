Paolo Ricci, il concorso va avanti: "Presto la graduatoria finale" (Di sabato 19 ottobre 2024) "Cercheremo di venire a capo della questione, ma da quello che so il concorso è andato avanti e stanno predisponendo la graduatoria finale. In ogni caso il bando non è stato emesso per assumere un giornalista mentre c’è necessità di qualcuno che si occupi di curare la comunicazione sui social". Alfredo Perugini (nella foto) è presidente del Cda del Paolo Ricci e non è affatto preoccupato per il contenuto della Pec ricevuta martedì scorso e con cui il presidente dell’Ordine dei giornalisti regionale, Franco Elisei, e il segretario del sindacato Sigim, Pier Giorgio Severini, hanno diffidato la Paolo Ricci Servizi "a ritirare immediatamente il bando in oggetto e ad annullare le prove già rese dai candidati e, contestualmente, ad emanare un nuovo bando che preveda, tra i requisiti richiesti, anche quello dell’iscrizione all’albo nazionale dei giornalisti". Ilrestodelcarlino.it - Paolo Ricci, il concorso va avanti: "Presto la graduatoria finale" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di sabato 19 ottobre 2024) "Cercheremo di venire a capo della questione, ma da quello che so ilè andatoe stanno predisponendo la. In ogni caso il bando non è stato emesso per assumere un giornalista mentre c’è necessità di qualcuno che si occupi di curare la comunicazione sui social". Alfredo Perugini (nella foto) è presidente del Cda dele non è affatto preoccupato per il contenuto della Pec ricevuta martedì scorso e con cui il presidente dell’Ordine dei giornalisti regionale, Franco Elisei, e il segretario del sindacato Sigim, Pier Giorgio Severini, hanno diffidato laServizi "a ritirare immediatamente il bando in oggetto e ad annullare le prove già rese dai candidati e, contestualmente, ad emanare un nuovo bando che preveda, tra i requisiti richiesti, anche quello dell’iscrizione all’albo nazionale dei giornalisti".

