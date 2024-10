Napoli, accordo a un passo per il rinnovo di Meret (Di sabato 19 ottobre 2024) Meret e il Napoli, avanti insieme. La trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza a luglio è entrata nel rettilineo finale, si discutono Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di sabato 19 ottobre 2024)e il, avanti insieme. La trattativa per ildel contratto in scadenza a luglio è entrata nel rettilineo finale, si discutono

Modugno : “Rinnovo Kvara? L’entourage chiede 8mln - ma non è una cifra da Napoli” - Televomero – Modugno: “Rinnovo Kvara? L’entourage chiede 8mln, ma non è una cifra da Napoli” Il giornalista di Sky, Francesco Modugno, è intervenuto in diretta … L'articolo Modugno: “Rinnovo Kvara? L’entourage chiede 8mln, ma non è una cifra da Napoli” proviene da ForzAzzurri.net. . (Forzazzurri.net)

Seguito dal Napoli - il gioiello della Serie A firma un maxi rinnovo - Già convocato in Nazionale – padre nigeriano e madre danese, ma ha scelto di indossare la maglia della Danimarca, Paese dov’è nato e cresciuto – è stato impiegato anche ultimamente in Nations League contro la Svizzera da titolare. Dall’estero, invece, Tottenham e Chelsea potrebbero presentarsi per la prossima estate e attirare l’attenzione del ragazzo. (Spazionapoli.it)

Sky - Modugno : Meret vicino al rinnovo con il Napoli - . Questa frase sembra riferirsi proprio all’accordo in via di definizione tra il portiere e il Napoli, confermando che le trattative per il rinnovo erano già in corso da diverso tempo e ora si trovano in fase avanzata. Le parole dell’agente Pastorello Modugno ha poi rivelato un dettaglio interessante che fa luce sull’evoluzione delle trattative per il rinnovo di Meret. (Terzotemponapoli.com)