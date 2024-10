Migranti, l'archivio mondiale delle loro voci (Di sabato 19 ottobre 2024) Il progetto Migration Sounds ha collezionato 120 suoni da 51 paesi che raccontano il fenomeno migratorio: dai salvataggi nel Mediterraneo alle tribù beduine, dalle rivolte in un centro immigrazione in Grecia ai sarti del Bangladesh che abitano a Londra Wired.it - Migranti, l'archivio mondiale delle loro voci Leggi tutta la notizia su Wired.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Il progetto Migration Sounds ha collezionato 120 suoni da 51 paesi che raccontano il fenomeno migratorio: dai salvataggi nel Mediterraneo alle tribù beduine, dalle rivolte in un centro immigrazione in Grecia ai sarti del Bangladesh che abitano a Londra

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Migranti Albania,giudici:tornino Italia - Il Tribunale di Roma non ha convalidato il trattenimento dei migranti nel centro italiano per il rimpatrio di Gjader in Albania. La Questura di Roma aveva emesso il provvedimento per 12 dei 16 ... (televideo.rai.it)

Evapora già il modello Albania: tutti i migranti trasferiti in Italia - Alla fine i piani del governo si sono infranti su una sentenza europea che rende illegittimo ogni ulteriore trasferimento di migranti in Albania. Ad applicarla è stato il Tribunale di Roma (ma così sa ... (ilfattoquotidiano.it)

Fratelli di Crozza, la puntata del 18 ottobre: Orazio Schillaci, Red Ronnie, Marco Rizzo e De Luca - Fratelli di Crozza 18 ottobre. Nella puntata, il comico ha ironizzato sul Ministro della Sanità Orazio Schillaci. (maridacaterini.it)