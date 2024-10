Migranti in Albania. I giudici: fermo illegittimo. E il governo farà ricorso (Di sabato 19 ottobre 2024) È scontro tra i magistrati e il governo. La decisione della sezione per i diritti della persona e immigrazione del Tribunale di Roma di non convalidare il trattenimento dei dodici Migranti, trasferiti il 16 ottobre in Albania, scatena il caos e solleva interrogativi giuridici sulla gestione dell’immigrazione, mentre la Commissione europea fa sapere di essere in contatto con le autorità italiane. Sulla sentenza piomba l’ira della premier Giorgia Meloni: "Difficile lavorare e cercare di dare risposte a questa nazione quando si ha anche l’opposizione di parte delle istituzioni". E in un post sui social pubblica la richiesta degli europarlamentari dem di avviare una procedura di infrazione contro il protocollo Italia-Albania. Quotidiano.net - Migranti in Albania. I giudici: fermo illegittimo. E il governo farà ricorso Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di sabato 19 ottobre 2024) È scontro tra i magistrati e il. La decisione della sezione per i diritti della persona e immigrazione del Tribunale di Roma di non convalidare il trattenimento dei dodici, trasferiti il 16 ottobre in, scatena il caos e solleva interrogativi giuridici sulla gestione dell’immigrazione, mentre la Commissione europea fa sapere di essere in contatto con le autorità italiane. Sulla sentenza piomba l’ira della premier Giorgia Meloni: "Difficile lavorare e cercare di dare risposte a questa nazione quando si ha anche l’opposizione di parte delle istituzioni". E in un post sui social pubblica la richiesta degli europarlamentari dem di avviare una procedura di infrazione contro il protocollo Italia-

