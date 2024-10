Velvetmag.it - Migranti, dall’Italia all’Albania e ritorno: è scontro totale fra il Governo e i giudici

Leggi tutta la notizia su Velvetmag.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) Torneranno in Italia nelle prossime ore itrasportati in Albania appena 3 giorni fa, il 16 ottobre. La sezione immigrazione del tribunale di Roma non ha convalidato il loro trattenimento presso il nuovo Centro di permanenza per il rimpatrio (Cpr) di Gjader. In base a un controverso accordo fra ilMeloni e quello del premier albanese, Edi Rama, l’Italia ha costruito un Cpr che dovrà ‘ospitare’sbarcati sulle nostre coste. E d’ora in poi confinati in prefabbricati tra gabbie di filo spinato sull’altra sponda dell’Adriatico. A due giorni dall’arrivo dei primi 16(10 bengalesi e 6 egiziani) in Albania, però, la magistratura ha annullato tutto. Così, dopo il rientro di 4minorenni, ora è la volta degli altri 12. Sono attesi al Centro di accoglienza richiedenti asilo (Cara) di Bari-Palese il 19 ottobre.