Mezza Maratona di Roma in gara la primatista italiana Sofiia Yaremchuk

(Di sabato 19 ottobre 2024)– Ci sarà anchealladi, in programma nella Capitale domani 20 ottobre. Come annunciato dagli organizzatori, in conferenza stampa (leggi qui), l'atleta tricolore dell'Esercito torna a correre sulla distanza, in cui nello scorso mese di febbraio ha eguagliato il record italiano di di Nadia Ejjafini correndo in 1h08:27. Lanazionale allora punta a fare bene nelladi domani, nei 21 km. In campo maschile, ci sarà Daniele D'Onofrio (Fiamme Oro) a difendere i colori azzurri. Foto Grana/Fidal