Meteo, le previsioni in Campania per sabato 19 ottobre 2024

Tempo di lettura: 2 minutiEcco le previsioni Meteo in Campania per oggi, sabato 19 ottobre 2024. 

Avellino – Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata, sono previsti 20mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 3256m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta Meteo presente. 

Benevento – Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata, sono previsti 8mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 3280m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Nordest. Nessuna allerta Meteo presente.

Maltempo : zone di Emilia-Romagna in allerta rossa - quasi tutta la Puglia fra quelle in arancione Protezione civile - previsioni meteo - ” Rischio: secondo lo schema sotto, fonte protezione civile della Puglia. Codice giallo per l’intera regione. Parte dell’Emilia-Romagna in allerta rossa, fra le zone d’Italia oggi in codice arancione la Puglia ad esclusione del foggiano (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile). (Noinotizie.it)

Puglia - maltempo : allerta temporali - domani codice arancione dalla Bat al Salento Protezione civile - previsioni meteo. Taranto : asili e scuole chiusi - 2024 di tutti i plessi scolastici di qualsiasi ordine e grado, pubblici e privati, degli asili nido, pubblici e privati, nonché della frequenza della attività scolastiche e di formazione superiore, presenti sull’intero territorio comunale. Il primo con validità fino a mezzanotte. . Il sindaco di Taranto, con un’ordinanza, ha disposto “la chiusura per il giorno sabato 19. (Noinotizie.it)

Le previsioni meteo di oggi 19 ottobre ad Avellino - Ad Avellino oggi, 19 ottobre, il tempo sarà caratterizzato da cieli molto nuvolosi o coperti, accompagnati da deboli piogge che dureranno per l'intera giornata. Le temperature saranno piuttosto fresche, con una massima di 17°C. . . Le precipitazioni previste raggiungeranno un accumulo di circa 20 mm. (Avellinotoday.it)