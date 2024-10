Medioriente, Crosetto: “Drone contro Netanyahu rende lavoro più difficile” (Di sabato 19 ottobre 2024) Il Drone che ha preso di mira la residenza privata di Benjamin Netanyahu a Cesarea “è un avvenimento che non penso possa migliorare la situazione, sicuramente rende più difficile il lavoro di chi, utilizzando anche la morte di Sinwar, ricordava a Israele che si poteva iniziare un percorso diverso”. Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto, in conferenza stampa al G7 della Difesa. “Pensiamo che la parte militare di Hamas sia stata sostanzialmente sconfitta e che quindi l’attacco a Gaza possa finire. Lo diciamo da settimane – ha aggiunto Crosetto – e continuiamo a sostenerlo. Sicuramente quella notizia di oggi rende tutti noi un po’ meno ottimisti di quanto potevamo essere ieri, ma siamo abituati negli ultimi due anni su tutti i fronti a vedere scavalcate ogni giorno linee rosse e a vedere rarissimi momenti di ottimismo. Viviamo tempi che non ci danno molti momenti positivi. Lapresse.it - Medioriente, Crosetto: “Drone contro Netanyahu rende lavoro più difficile” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Ilche ha preso di mira la residenza privata di Benjamina Cesarea “è un avvenimento che non penso possa migliorare la situazione, sicuramentepiùildi chi, utilizzando anche la morte di Sinwar, ricordava a Israele che si poteva iniziare un percorso diverso”. Lo ha detto il ministro della Difesa Guido, in conferenza stampa al G7 della Difesa. “Pensiamo che la parte militare di Hamas sia stata sostanzialmente sconfitta e che quindi l’attacco a Gaza possa finire. Lo diciamo da settimane – ha aggiunto– e continuiamo a sostenerlo. Sicuramente quella notizia di oggitutti noi un po’ meno ottimisti di quanto potevamo essere ieri, ma siamo abituati negli ultimi due anni su tutti i fronti a vedere scavalcate ogni giorno linee rosse e a vedere rarissimi momenti di ottimismo. Viviamo tempi che non ci danno molti momenti positivi.

