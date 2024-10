Lorenzo Musetti: “Emozioni fortissime con il bronzo alle Olimpiadi. In Coppa Davis do il 200%, vogliamo ripeterci” (Di sabato 19 ottobre 2024) In questi giorni Musetti sta preparando in maniera particolare il debutto all’ATP 500 di Vienna. Si trova infatti a Francoforte, dove si è fermato per qualche giorno d’esibizione in quell’UTS – Ultimate Tennis Showdown – che è una sostanziale diabolica follia nata dalla mente di Patrick Mouratoglou, che voleva cambiare il tennis, ma alla fine è rimasta quella che è: un’esibizione che di tanto in tanto regala poco più che sorrisi in virtù del sistema stile videogame. Così il toscano, alla sua miglior stagione finora, si è raccontato a Jannik Schneider, giornalista tedesco dalle tante e importanti collaborazioni che in questo caso lo ha sentito per TennisMajors: “Di sicuro questa è stata la mia miglior stagione finora. Dall’inizio della stagione su erba fino alle Olimpiadi tutto è stato pazzesco. Va tutto davvero molto velocemente, devi goderti il momento. Oasport.it - Lorenzo Musetti: “Emozioni fortissime con il bronzo alle Olimpiadi. In Coppa Davis do il 200%, vogliamo ripeterci” Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 19 ottobre 2024) In questi giornista preparando in maniera particolare il debutto all’ATP 500 di Vienna. Si trova infatti a Francoforte, dove si è fermato per qualche giorno d’esibizione in quell’UTS – Ultimate Tennis Showdown – che è una sostanziale diabolica follia nata dalla mente di Patrick Mouratoglou, che voleva cambiare il tennis, ma alla fine è rimasta quella che è: un’esibizione che di tanto in tanto regala poco più che sorrisi in virtù del sistema stile videogame. Così il toscano, alla sua miglior stagione finora, si è raccontato a Jannik Schneider, giornalista tedesco dtante e importanti collaborazioni che in questo caso lo ha sentito per TennisMajors: “Di sicuro questa è stata la mia miglior stagione finora. Dall’inizio della stagione su erba finotutto è stato pazzesco. Va tutto davvero molto velocemente, devi goderti il momento.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Lorenzo Musetti : “I fischi di Parigi mi hanno dato ancora più forza” - Io non vedo l’ora di tornare a Malaga, anche per fare il deejay della squadra. . Con il sogno delle Finals di Torino”. “La maglia azzurra mi ha aiutato a superare i miei limiti, voglio ringraziare Filippo per questa opportunità che mi ha regalato a Parigi. Non vorrei essere nella sua posizione quando si tratta di decidere. (Sportface.it)

ATP Shanghai - Lorenzo Musetti crolla con David Goffin e si fa rimontare : ko al debutto - Che arriva nel quinto gioco, mettendosi così a condurre la sfida che appare avviata verso i titoli di coda. Dominio dell’azzurro nel primo set, che viaggia ad una velocità di crociera davvero insostenibile per il suo avversario: inizio da otto punti a zero per Lorenzo che vola subito sul 2-0, per poi rischiare di complicarsi la vita nel game successivo, quando deve salvare la palla del ... (Oasport.it)

Atp Pechino - Lorenzo Musetti eliminato agli ottavi - it: Notizie dallo Sport Italiano. (Adnkronos) – Lorenzo Musetti eliminato agli ottavi dell’Atp 500 di Pechino. L’azzurro, numero 18 del mondo, è stato battuto in due set per 6-2 6-4 dal cinese Bu Yunchaokete, numero 96 del ranking. Problema all’avambraccio per l’italiano durante il match durato un’ora e mezzo, con Musetti che ha chiesto l’intervento del fisioterapista. (Seriea24.it)