Liguria: Orlando, 'rivedremo accordi con Autostrade e Trenitalia' (Di sabato 19 ottobre 2024) Roma, 19 ott. (Adnkronos) - "rivedremo gli accordi presi con Autostrade per sbloccare la Liguria, ma in una Regione che dipende dal trasporto ferroviario per la mobilitĂ di pendolari e studenti, oltre che per il turismo, ci impegniamo a rinegoziare completamente il contratto di servizio con Trenitalia". Lo scrive sui social il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Liguria, Andrea Orlando. "Il trasporto pubblico -aggiunge- necessita di risorse e investimenti. Vogliamo affrontare la carenza strutturale di autisti, potenziare i mezzi pubblici nell'entroterra e promuovere accordi tra Trenitalia e le diverse municipalizzate per offrire abbonamenti integrati accessibili e favorirne la gratuitĂ agli studenti. Liberoquotidiano.it - Liguria: Orlando, 'rivedremo accordi con Autostrade e Trenitalia' Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Roma, 19 ott. (Adnkronos) - "glipresi conper sbloccare la, ma in una Regione che dipende dal trasporto ferroviario per la mobilitĂ di pendolari e studenti, oltre che per il turismo, ci impegniamo a rinegoziare completamente il contratto di servizio con". Lo scrive sui social il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione, Andrea. "Il trasporto pubblico -aggiunge- necessita di risorse e investimenti. Vogliamo affrontare la carenza strutturale di autisti, potenziare i mezzi pubblici nell'entroterra e promuoveretrae le diverse municipalizzate per offrire abbonamenti integrati accessibili e favorirne la gratuitĂ agli studenti.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Liguria - è scontro Iv e M5s : "Hanno fatto pressioni". "Tenuto fede agi accordi" - Dopo lo scontro a livello nazionale, il Campo largo non regge nemmeno in Liguria, dove il M5s ha fatto fuori Italia viva. Inutili gli appelli all'unità di Orlando, candidato del Centrosinistra. (Ilgiornale.it)

Regionali Liguria - Italia Viva si sfila dal campo largo : «No ad accordi a tutti i costi» - Visti i tempi stretti non ci sono più i tempi per costruire una lista alternativa. E alla libertà . Siamo disponibili a fare gli accordi con il centrosinistra ma non a tutti i costi. Perde i pezzi il campo largo in vista delle Regionali in Liguria in programma il 27 e 28 ottobre. E per noi non è politicamente serio. (Lettera43.it)

Liguria - Italia viva fa saltare gli accordi : “Non partecipiamo alle Regionali - pressioni dai 5 stelle contro di noi. Lasciamo libertà di voto” - Italia viva non parteciperà alle Regionali in Liguria, nemmeno “nascosta” – come da accordi di coalizione – nella lista “Riformisti uniti” a sostegno di Andrea Orlando, candidato governatore del “campo largo” Pd-M5s. Noi siamo favorevoli alla costruzione di una coalizione di centrosinistra anche facendo un generoso sforzo di mediazione ma per noi – a differenza di altri, come abbiamo visto anche ... (Ilfattoquotidiano.it)