L’ex gieffino Edoardo Tavassi si sbottona su Sonia Bruganelli: ”Quando era lei a essere opinionista al Grande Fratello, andò sul personale” (Di sabato 19 ottobre 2024) Edoardo Tavassi dice la sua su Sonia Bruganelli. Intervistato da Fanpage L’ex gieffino si è lasciato andare ad alcuni commenti ricordando alcuni interventi delL’ex moglie di Paolo Bonolis Quando era opinionista al Grande Fratello. Edoardo Tavassi si sbottona su Sonia Bruganelli Intervistato da Fanpage, Edoardo Tavassi ha voluto commentare il comportamento di Sonia Bruganelli – attuale concorrente di Ballando con le Stelle – ricordando alcuni interventi che L’ex moglie di Paolo Bonolis aveva fatto in vece di opinionista. La frase in questione detta su Tavassi, ai tempi, è stata: “Mai visto un concorrente più subdolo di Edoardo Tavassi, burattinaio di poverini che hanno scarsa personalità”. Metropolitanmagazine.it - L’ex gieffino Edoardo Tavassi si sbottona su Sonia Bruganelli: ”Quando era lei a essere opinionista al Grande Fratello, andò sul personale” Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di sabato 19 ottobre 2024)dice la sua su. Intervistato da Fanpagesi è lasciato andare ad alcuni commenti ricordando alcuni interventi delmoglie di Paolo BonoliseraalsisuIntervistato da Fanpage,ha voluto commentare il comportamento di– attuale concorrente di Ballando con le Stelle – ricordando alcuni interventi chemoglie di Paolo Bonolis aveva fatto in vece di. La frase in questione detta su, ai tempi, è stata: “Mai visto un concorrente più subdolo di, burattinaio di poverini che hanno scarsa personalità”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Mister Movie | Luca Salatino lascia i social : l’ex gieffino lancia un messaggio importante - Tuttavia, ha sottolineato l’importanza di trovare un equilibrio tra la vita online e quella reale. La sua decisione potrebbe essere d’ispirazione per molte persone che si sentono sopraffatte dalla costante pressione di mostrare una vita perfetta sui social network. . Bisogna fare attenzione a quello che si vede perché si stanno creando dei finti standard di felicità”. (Mistermovie.it)

Grande Fratello - Perla Vatiero parla di Mirko Brunetti durante una diretta social : la reazione dell’ex gieffino - Non lo penso minimamente ad oggi. Non riesco a pensare che un altro uomo può essere il padre dei miei figli. Nonostante il grande affetto che li lega, le differenze tra i due sembravano insormontabili. La Vatiero ha anche rivelato che Brunetti per lei è stato un uomo importantissimo: Mirko è stato uno degli uomini più importanti della mia vita dopo mio padre, lo dico e lo dirò sempre, un altro ... (Isaechia.it)

Grande Fratello 25 - chi è l’ex fidanzata di Lorenzo Spolverato : le frasi shock del gieffino - Cresciuto in una famiglia che gli ha trasmesso valori solidi e una forte dedizione al lavoro, ha sempre avuto una passione per lo sport e il fitness. Riuscirà a lasciarsi alle spalle la sua vecchia relazione e a costruire nuove opportunità nella casa del Grande Fratello? Oppure il ricordo della sua ex fidanzata influenzerà ancora il suo cammino? Il pubblico è ansioso di vedere come evolverà la ... (Anticipazionitv.it)