Gaeta.it - L’arcivescovo Filippo Iannone discute le nuove norme contro gli abusi all’interno della Chiesa

(Di sabato 19 ottobre 2024) La lottagliè diventata una preoccupazione centrale per lacattolica, specialmente negli ultimi anni. Durante il Sinodo in corso, il tema è stato al centro di discussione, riflettendo un impegno costante da parte delle autorità ecclesiastiche. Abbiamo avuto l'opportunità di conversare con, Prefetto del Dicastero per i Testi Legislativi, per analizzare le attuali procedure e normative emanate in risposta a questo fenomeno e il loro impatto su fedeli e clero. Aggiornamenti sullecanoniche per il contrasto agliNegli ultimi anni, laha lavorato attivamente per rivedere e aggiornare lecanoniche riguardanti glisu minori e adulti vulnerabili. Questa trasformazione normativa è risultata fondamentale, data la crescente consapevolezza e critica attorno a questa problematica.