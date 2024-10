Lanazione.it - Ladri a San Vincenzo a Torri . Tabaccheria svaligiata nella notte. Portate via sigarette e la cassa

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) Furto nel bar tabacchi di San. I malviventi sono entrati alle cinque di ieri mattina approfittando probabilmente del temporale che ha ridotto la visibilitÃfrazione e provocato diversi black out. Il colpo è stato ripreso dalle telecamere a circuito chiuso del locale. Ierano in tre, indossavano tutti giubbotti con cappuccio e cappellino con visiera calato sul volto. In bocca tenevano una torcia. Dopo aver alzato la saracinesca e aperta la porta sono entrati strisciando proprio per non essere inquadrati in volto. Una volta in fondo al bancone e sono arrivati all’altezza della, e hanno cominciato a fare piazza pulita. Hanno prelevato l’interastaccandola dal registratore, un altro si occupava con un sacco di raccogliere le. Tutto si è svolto nel giro di pochissimo tempo. In cinque minuti era tutto finito.