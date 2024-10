Juve-Lazio, Romagnoli espulso: cosa è successo (Di sabato 19 ottobre 2024) (Adnkronos) – Alessio Romagnoli espulso al 24' del primo tempo di Juventus-Lazio, match vinto 1-0 dai bianconeri. Il difensore biancoceleste L'articolo Juve-Lazio, Romagnoli espulso: cosa è successo proviene da Quotidiano Rosso di Sera. Rossodisera.eu - Juve-Lazio, Romagnoli espulso: cosa è successo Leggi tutta la notizia su Rossodisera.eu (Di sabato 19 ottobre 2024) (Adnkronos) – Alessioal 24' del primo tempo dintus-, match vinto 1-0 dai bianconeri. Il difensore biancoceleste L'articoloproviene da Quotidiano Rosso di Sera.

Juve-Lazio - Romagnoli espulso : cosa è successo - . Arriva l’espulsione di Romagnoli e la punizione per la Juve. it: Notizie dallo Sport Italiano. L’arbitro Sacchi non si accorge del fallo evidente e non fischia. Dopo la revisione delle immagini al monitor, Sacchi finalmente si accorge del contatto falloso che impedisce a Kalulu di presentarsi davanti alla porta di Provedel. (Seriea24.it)

Juve-Lazio - Romagnoli espulso : cosa è successo - Serve l'intervento del Var per rimediare al colossale errore del direttore di […] The post Juve-Lazio, Romagnoli espulso: cosa è successo appeared first on L'Identità. Il difensore biancoceleste rimedia il cartellino rosso per fallo su Kalulu, lanciato verso la porta capitolina da un'imbucata di Vlahovic. (Lidentita.it)

Lazio - Baroni : "Il rosso a Romagnoli ci ha condizionato - peccato per l'autogol" - L`allenatore della Lazio Marco Baroni ha parlato a Sky Sport, dopo la sconfitta esterna per 1-0 contro la Juventus. PARTITA - `Rimane un`ottima pr... (Calciomercato.com)