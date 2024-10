Juve-Lazio, Romagnoli espulso: cosa è successo (Di sabato 19 ottobre 2024) Fallo su Kalulu, interviene il Var Alessio Romagnoli espulso al 24' del primo tempo di Juventus-Lazio. Il difensore biancoceleste rimedia il cartellino rosso per fallo su Kalulu, lanciato verso la porta capitolina da un'imbucata di Vlahovic. L'arbitro Sacchi non si accorge del fallo evidente e non fischia. Serve l'intervento del Var per rimediare al colossale Sbircialanotizia.it - Juve-Lazio, Romagnoli espulso: cosa è successo Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Fallo su Kalulu, interviene il Var Alessioal 24' del primo tempo dintus-. Il difensore biancoceleste rimedia il cartellino rosso per fallo su Kalulu, lanciato verso la porta capitolina da un'imbucata di Vlahovic. L'arbitro Sacchi non si accorge del fallo evidente e non fischia. Serve l'intervento del Var per rimediare al colossale

PAGELLE E TABELLINO JUVENTUS-LAZIO 1-0 : Kalulu fa tutto - harakiri Romagnoli - In più sullo 0-0 manda clamorosamente a lato una favorevolissima occasione di testa. La traversa ferma un generoso Vlahovic, mentre Kalulu è ancora una volta perfetto davanti Di Gregorio e provoca inoltre l’espulsione di Romagnoli. LAZIO Provedel 6,5 Marusic 5,5 Gila 4,5 Romagnoli 4 Tavares 6 (78? Pellegrini SV) Rovella 6 Guendouzi 6,5 (66? Vecino 5) Isaksen 5,5 (66? Pedro 5) Dia 5,5 (27? Patric ... (Calciomercato.it)

