Inter Primavera, qualcosa non va: cronache di un inizio a rilento (Di sabato 19 ottobre 2024) L’Inter Primavera non ha iniziato la sua stagione in maniera conforme alle aspettative dei suoi tifosi e della dirigenza del club meneghino. Varie le note negative di questo inizio, ma il tempo per la svolta c’è tutto. LA SITUAZIONE – L’Inter Primavera ha pareggiato la sfida di oggi 19 ottobre contro il Lecce con il punteggio di 0-0. Oltre al risultato, che lascia ai nerazzurri un punto che non serve per dare una sferzata alla propria stagione, preoccupa anche il modo in cui la squadra di Andrea Zanchetta si è disimpegnata nel corso dell’incontro. Poca qualità in fase di costruzione, soliti rischi in fase difensiva, mancata cattiveria negli ultimi metri. Quest’Inter non dà l’idea di poter trasformare le potenzialità e le qualità di cui è indubbiamente dotata in risultati concreti. Inter-news.it - Inter Primavera, qualcosa non va: cronache di un inizio a rilento Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di sabato 19 ottobre 2024) L’non ha iniziato la sua stagione in maniera conforme alle aspettative dei suoi tifosi e della dirigenza del club meneghino. Varie le note negative di questo, ma il tempo per la svolta c’è tutto. LA SITUAZIONE – L’ha pareggiato la sfida di oggi 19 ottobre contro il Lecce con il punteggio di 0-0. Oltre al risultato, che lascia ai nerazzurri un punto che non serve per dare una sferzata alla propria stagione, preoccupa anche il modo in cui la squadra di Andrea Zanchetta si è disimpegnata nel corso dell’incontro. Poca qualità in fase di costruzione, soliti rischi in fase difensiva, mancata cattiveria negli ultimi metri. Quest’non dà l’idea di poter trasformare le potenzialità e le qualità di cui è indubbiamente dotata in risultati concreti.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE PRIMAVERA – Napoli-Bari - si attende il calcio d’inizio - Quinta gara del campionato Primavera 2 per i ragazzi di mister Rocco, pronti ad affrontare il Bari ultimo in classifica. I ragazzi di mister Rocco proveranno a dare continuità alle ultime due vittorie rifilate a Pescara e Perugia, approfittando del momento di difficoltà dei pugliesi posizionati in ultima classe. (Spazionapoli.it)

Milan Primavera Femminile - che inizio di stagione! E Zago gongola … - Il Milan Primavera Femminile sta vivendo un ottimo avvio di stagione: e coach Zago ha reagito così ai microfoni dei canali ufficiali. (Pianetamilan.it)

LIVE Inter-Verona Primavera 0-0 : l’arbitro fischia il calcio d’inizio - Segui Inter-News. Allenatore: Paolo Sammarco. it 2014-2024 - Tutti i diritti riservati . 59 Le squadre entrano in campo: Inter in maglia nerazzurra, Verona in divisa bianca da trasferta. 13. Ma ci puoi trovare anche in video con la Inter-News. it sul sito (scopri qui come fare per collaborare con noi!), sull’app (scaricala qui gratuitamente!) ma anche su tutti i canali social della nostra ... (Inter-news.it)