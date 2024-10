Gaeta.it - Il rinascimento dell’elettrauto di milano: un bar che unisce tradizione e innovazione

(Di sabato 19 ottobre 2024) Situato nel cuore della metropolitana milanese, l'Elettrauto ha recentemente subito una ristrutturazione che combina il suo affascinante passato con un look moderno e accattivante. Dopo aver raggiunto la maggiore età quest'estate, il locale si presenta ora con un design contemporaneo e spazi rinnovati, in grado di attrarre clienti a qualsiasi ora del giorno. Il rinnovamento non è solo estetico ma coinvolge anche l'offerta gastronomica, promettendo un'autunno ricco di sorprese culinarie. Un ambiente rinnovato e affascinante L'Elettrauto ha mantenuto intatto il suo carattere unico, pur adattandosi ai gusti attuali. Un ampio bancone centrale accoglie i clienti, creando un'atmosfera conviviale e interattiva. La nuova illuminazione, con un'affascinante bottigliera retroilluminata che si fa ammirare di notte, conferisce all'ambiente un tocco di eleganza.