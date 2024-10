Ilfattoquotidiano.it - “Il mio plasma è oro liquido, ha rallentato l’invecchiamento di mio padre”: l’ultima trovata di Bryan Johnson, l’uomo che vuole sconfiggere la morte

(Di sabato 19 ottobre 2024), l’imprenditore miliardario ossessionato dall’eterna giovinezza, torna a far parlare di sé con una nuova, stravagante terapia anti-invecchiamento. Dopo essersi fatto iniettare il sangue con il figlio adolescente (il suo “blood boy“, come lo chiamava lui), ha deciso di sottoporsi a uno scambio totale del. “Ho completato il mio primo scambiotico totale (TPE)”, annuncia trionfante su Instagram, mostrando una sacca contenente undorato, simile a oro. “Il TPE rimuove tutto ildel mio corpo e lo sostituisce con albumina, eliminando le tossine”., 47 anni, spende una fortuna (circa 2 milioni di dollari all’anno) in terapie anti-invecchiamento, seguito da un team di oltre 30 medici ed esperti. E i risultati, a suo dire, sono sorprendenti.