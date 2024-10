Ilgiorno.it - I fiori all’occhiello di Maleo. Benemeriti da premiare tra sport, sociale e volontariato

(Di sabato 19 ottobre 2024) L’amministrazione comunale disi prepara ai suoi. Sono state infatti approvate, all’unanimità, le proposte di benemerenza da assegnare in occasione del tradizionale consiglio comunale della sagra locale che, quest’anno, sarà il 26 ottobre a Villa Trecchi. Saranno consegnate 5 benemerenze civiche e una cittadinanza onoraria. La prima andrà a Bottega delle favole, realtà nata nel settembre 2014 da un’idea di Doris Baronchelli e Paola Pavesi, professioniste laureate in scienze della formazione: un nido famiglia, poi micro nido, risposta alla crescente domanda di sostegno alla genitorialità. La seconda benemerenza va a Auser, per il 30° dell’attività, per mettere in luce il prezioso e silenzioso contributo dei volontari, diretti da Mario Bernasconi, che garantiscono servizio prelievi, trai sanitari e attività.