Disconnessi per legge: la proposta di una norma arriva anche in Italia (Di sabato 19 ottobre 2024) Una notifica di Teams, le mail che continuano ad arrivare anche quando il telefono è in carica sul comodino e tu stai cercando di prendere sonno. Si tratta di esperienze che, nell'era degli strumenti digitali, sono capitate a tutti i lavoratori: comunicazioni, task, to do arrivano in continuazione, anche al di fuori dell'orario d'ufficio. Per evitare il burn-out che queste situazioni possono generare, in Italia si sta ragionando su una proposta di legge che prenda in considerazione il diritto alla Disconnessione. Diritto alla Disconnessione, la proposta di legge anche in Italia Il primo firmatario della proposta di legge, presentata il 2 ottobre alla Camera dei deputati, è Arturo Scotto.

Anche in Italia si inizia a parlare seriamente di “diritto alla disconnessione” - . La pdl – presentata nel mese di luglio – è stata assegnata alla Commissione Lavoro, in attesa che sia calendarizzato l’inizio dell’iter di discussione che inizierà dal Senato. Ovviamente, questo discorso non può valere per tutte quelle professioni/contratti che prevedono la “reperibilità” in determinate fasce orarie, anche al di fuori del proprio turno. (Giornalettismo.com)

