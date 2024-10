Ilnapolista.it - Davvero i fumogeni sono il problemi del calcio? Torniamo ai fumogeni liberi e amen, come nel Nord Europa

(Di sabato 19 ottobre 2024)ildelainelLa Francia ha un serio problema di ordine pubblico dentro gli stadi. Trae comportti non legali, ci si arrabatta per trovare una soluzione e porre un rimedio alternativo alle trasferte vietate e alle chiusure degli spalti. Ne parla l’Equipe. “La nuova stagione di Ligue 1 riprendeera finita quella precedente: conovunque negli stadi e, in risposta, le prime chiusure degli spalti, a Marsiglia, o squalifiche ancora da scontare, a Saint-Étienne“. Le principali multe e sanzioni inflitte dalla Lfp (La Ligue de Football Professionnel) e delle sue forze dell’ordine riguardano l’uso di ordigni pirotecnici. E, secondo i dati, le sanzioniin costante aumento negli ultimi anni.