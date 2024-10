Coppa del Mondo di Nuoto, super Ceccon vince nei 100 stile: battuto il campione olimpico Zhanle (Di sabato 19 ottobre 2024) Shanghai, 19 ottobre 2024 – Thomas Ceccon stupisce ancora. Il campione olimpico dei 100 dorso di Parigi 2024 torna in gara alla Coppa del Mondo di Nuoto a di Shanghai, che apre il nuovo quadriennio a cinque cerchi verso Los Angeles 2028, e vince la gara dei 100 stile libero. Nella precedente gare dei 200 dorso, aveva staccato la quinta posizione (leggi qui). L’Azzurro va velocissimo e lascia alle spalle il campione mondiali e olimpico Pan Zhanle e scrive la storia con il super tempo di 46?32 e fa il record del Mondo. Lo stesso Zhanle fa 46”35. E’ una grande serata per l’Italia in Cina. E anche Alberto Razzetti sale sul podio. Quest’ultimo è terzo nei 200 farfalla con il tempo di 1’51?88 (a due secondi dal suo record italiano di 1’49?06. Nicolò Martinenghi e Benedetta Pilato scendono in gara nei 50 e nei 100 rana. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Shanghai, 19 ottobre 2024 – Thomasstupisce ancora. Ildei 100 dorso di Parigi 2024 torna in gara alladeldia di Shanghai, che apre il nuovo quadriennio a cinque cerchi verso Los Angeles 2028, ela gara dei 100libero. Nella precedente gare dei 200 dorso, aveva staccato la quinta posizione (leggi qui). L’Azzurro va velocissimo e lascia alle spalle ilmondiali ePane scrive la storia con iltempo di 46?32 e fa il record del. Lo stessofa 46”35. E’ una grande serata per l’Italia in Cina. E anche Alberto Razzetti sale sul podio. Quest’ultimo è terzo nei 200 farfalla con il tempo di 1’51?88 (a due secondi dal suo record italiano di 1’49?06. Nicolò Martinenghi e Benedetta Pilato scendono in gara nei 50 e nei 100 rana.

