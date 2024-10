Cina: lanciato primo centro di risorse digitali su medicina e astrologia tibetane (Di sabato 19 ottobre 2024) Lhasa, 19 ott – (Xinhua) – La regione autonoma dello Xizang, nel sud-ovest della Cina, ha lanciato ieri il primo centro di risorse digitali del Paese dedicato alla mediCina e all’astrologia tibetane. Istituito dall’Ospedale di mediCina tradizionale tibetana nel capoluogo regionale Lhasa, il centro include 10 database, tra cui materiali di mediCina tibetana e letteratura sulla mediCina e l’astrologia tibetane. Ospita anche copie scansionate ad alta risoluzione di rari testi medici e astrologici tibetani risalenti all’VIII secolo. Gli sforzi di digitalizzazione sono iniziati nel 2006, con oltre 40 ricercatori impegnati a raccogliere e preservare testi preziosi non solo dallo Xizang, ma anche da regioni a livello provinciale come Qinghai, Gansu, Yunnan, Sichuan, Mongolia Interna e Liaoning. Romadailynews.it - Cina: lanciato primo centro di risorse digitali su medicina e astrologia tibetane Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Lhasa, 19 ott – (Xinhua) – La regione autonoma dello Xizang, nel sud-ovest della, haieri ildidel Paese dedicato alla medie all’. Istituito dall’Ospedale di meditradizionale tibetana nel capoluogo regionale Lhasa, ilinclude 10 database, tra cui materiali di meditibetana e letteratura sulla medie l’. Ospita anche copie scansionate ad alta risoluzione di rari testi medici e astrologici tibetani risalenti all’VIII secolo. Gli sforzi dizzazione sono iniziati nel 2006, con oltre 40 ricercatori impegnati a raccogliere e preservare testi preziosi non solo dallo Xizang, ma anche da regioni a livello provinciale come Qinghai, Gansu, Yunnan, Sichuan, Mongolia Interna e Liaoning.

