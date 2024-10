Ilgiorno.it - Boato e paura all’asilo di Bernareggio: dal soffitto cade un mattone. Incidente nell’ala più recente dell’edificio

(Di sabato 19 ottobre 2024)(Monza e Brianza) – Dalsi stacca un pezzo diforato, ma viene bloccato dai pannelli della copertura, nessun laterizio è caduto a terra, ma il botto spinge l’insegnante a evacuare la classe, una ventina di bambini.alle scuole dell’infanzia a, dove per fortuna nessuno è rimasto ferito. Giovedì pomeriggio, l’piùdella Rodari, costruita nel 2009 come ampliamento ed estensione del primo fabbricato, risalente a tre anni prima e rivelatosi più solido al sopralluogo del Comune. La catena delle verifiche è scattata subito, la scuola ha segnalato l’accaduto e i tecnici sono arrivati in pochi minuti. Interdetta l’area coinvolta, “ma l’asilo resterà aperto anche durante l’intervento di consolidamento deciso dopo una seconda serie di controlli - spiega il sindaco Gianluca Piazza -.