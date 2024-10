Quifinanza.it - Allungare di un anno la vita degli smartphone riduce i rifiuti elettronici del 20%

(Di sabato 19 ottobre 2024) Sabato 19 ottobre si celebra la “Giornata Internazionale delle Riparazioni”, un’iniziativa globale con più di 1850 eventi previsti in 39 Paesi del mondo. Questa giornata è volta a promuovere la cultura della riparazione come strumento efficace per ridurre l’impatto ambientale, prolungare laoggetti e promuovere la sostenibilità. In Italia, Zero Waste Italy, insieme a imprese e associazioni come The Restart Project e alla coalizione Right to Repair Europe, stcollaborando per sensibilizzare le istituzioni e l’opinione pubblica sull’urgenza di adottare politiche di riparazione strutturate. Queste politiche dovrebbero prevedere anche incentivi o bonus, in linea con le Direttive Europee e le esperienze già presenti in altri Paesi come Francia, Austria e Germania, che da anni stgià lavorando su queste tematiche.