Lettera43.it - Zeman colpito da ischemia: è ricoverato in ospedale a Pescara

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Zdenek, ex allenatore di, Cagliari e Roma, è nuovamentein. Il tecnico boemo dovrà effettuare alcuni controlli nella clinica Pierangeli dopo essere statoda un’martedì 15 ottobre, mentre si trovava nella Capitale. Anche se l’episodio ha destato preoccupazione, l’allenatore non è in pericolo di vita e le sue condizioni sono stabili. Come spiega il Messaggero, il dottor Guarracini, responsabile delle cure, ha precisato chesi è sottoposto ad accertamenti per controllare le sue capacità motorie e neurologiche dopo il malore. Ora dovrà seguire un percorso di riabilitazione per riprendersi pienamente, ma è sempre stato vigile sin dal suo arrivo in. Si trova nella stessa struttura presso cui era stato operato a febbraio, poco dopo aver dovuto lasciare la panchina delper i suoi problemi di salute.