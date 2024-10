Yahya Sinwar, una bella liberazione per gli stessi palestinesi (Di venerdì 18 ottobre 2024) «Nel 1989, avendo orchestrato il rapimento e l'uccisione di due soldati israeliani e di quattro palestinesi che considerava dei collaborazionisti, Sinwar è stato condannato a quattro ergastoli da Israele, scontando però solo 22 anni di carcere fino al suo rilascio, avvenuto nell'ottobre del 2011, insieme ad altri 1026 detenuti palestinesi, in uno scambio concordato per la liberazione di Gilad Shalit, un soldato israeliano rapito nel 2006» (da Wikipedia). Iltempo.it - Yahya Sinwar, una bella liberazione per gli stessi palestinesi Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) «Nel 1989, avendo orchestrato il rapimento e l'uccisione di due soldati israeliani e di quattroche considerava dei collaborazionisti,è stato condannato a quattro ergastoli da Israele, scontando però solo 22 anni di carcere fino al suo rilascio, avvenuto nell'ottobre del 2011, insieme ad altri 1026 detenuti, in uno scambio concordato per ladi Gilad Shalit, un soldato israeliano rapito nel 2006» (da Wikipedia).

Gaza - Israele : "Sinwar ucciso in scontro a fuoco da Idf” - raid su scuola rifugio a Jabalia - 19 palestinesi morti tra cui bambini - Secondo i media israeliani il leader di Hamas, Yahya Sinwar sarebbe stato “ucciso” dall'Idf in uno scontro a fuoco nel sud di Gaza a Rafah. Due fonti di Hamas avrebbero confermato la sua morte Secondo i media israeliani il leader di Hamas, Yahya Sinwar sarebbe stato “ucciso” dall'Idf in uno s . (Ilgiornaleditalia.it)