Villa Borghese riapre al pubblico la Loggia dei Vini con il progetto d’arte LAVINIA

Dal 19 ottobre, a conclusione della prima delle tre fasi di restauro, il prestigioso padiglione dei Borghese sarà di nuovo visitabile A conclusione del primo intervento di restauro, riapre al pubblico dal 19 ottobre la Loggia dei Vini a Villa Borghese, originale ed elegante architettura a pianta ovale impreziosita da decorazioni e affreschi, edificata tra il 1609 e il 1618 per volontà del cardinale Scipione Borghese e utilizzata per riunioni e feste conviviali durante il periodo estivo. L'apertura, ad accesso gratuito per tutti, sarà valorizzata dal progetto d'arte contemporanea LAViniA, a cura di Salvatore Lacagnina, concepito per dialogare con lo spazio della Loggia e con tutte le fasi di rifacimento.

