Viggo Mortensen presenta il suo "western" alla Festa del Cinema e riceve il premio alla carriera (Di venerdì 18 ottobre 2024) Viggo Mortensen approda alla Festa del Cinema di Roma. E' lui uno dei protagonisti internazionali di questa 19esima edizione della kermesse romana. L'attore statunitense, venerdì 18 ottobre, ha presentato nella Capitale il suo secondo film dietro la macchina da presa, "The dead don't hurt", una Romatoday.it - Viggo Mortensen presenta il suo "western" alla Festa del Cinema e riceve il premio alla carriera Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)approdadeldi Roma. E' lui uno dei protagonisti internazionali di questa 19esima edizione della kermesse romana. L'attore statunitense, venerdì 18 ottobre, hato nella Capitale il suo secondo film dietro la macchina da presa, "The dead don't hurt", una

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Viggo Mortensen : le donne forti e l'ispirazione di The Dead don't Hurt alla Festa del Cinema di Roma - Viggo Mortensen alla Festa del cinema di Roma ha presentato il suo secondo film da regista dopo Falling, The Dead Don't Hurt. (Comingsoon.it)

Roma 2024 : Viggo Mortensen riceve il premio alla carriera - nel programma spazio alle serie Avetrana e Mike - Sarà Viggo Mortensen il protagonista di venerdì 18 ottobre alla Festa del Cinema di Roma: l'attore e regista riceverà infatti il premio alla Carriera alle ore 18. Le anteprime in programma Alle ore 18. 15 presso la Sala Petrassi dell'Auditorium Parco della Musica, in occasione della presentazione del suo nuovo film, The Dead Don't Hurt, da lui scritto, diretto e interpretato. (Movieplayer.it)

10 film della carriera di Viggo Mortensen che tutti dovrebbero conoscere - Allarme rosso (1995) Thriller bellico, genere Caccia a Ottobre Rosso, ambientato a bordo di un sottomarino nucleare americano sull'orlo di lanciare un attacco nucleare. A History of Violence (2005) A HISTORY OF VIOLENCE, Viggo Mortensen, Maria Bello, 2005, (c) New Line/courtesy Everett Collection A HISTORY OF VIOLENCE, Viggo Mortensen, Maria Bello, 2005, (c) New Line/courtesy Everett ... (Gqitalia.it)