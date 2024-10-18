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Viabilità Roma Regione Lazio del 18-10-2024 ore 09 | 45

Viabilità Roma Regione Lazio del 18-10-2024 ore 09:45 (Di venerdì 18 ottobre 2024) Viabilità DEL 18 OTTOBRE 2024 ORE 07.20 UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio TRAFFICO IN AUMENTO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO NELLO SPECIFICO: SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-TERAMO CODE TRA IL RACCORDO E PORTONACCIO VERSO IL CENTRO. RALLENTAMENTI SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E ARDEATINA E IN ESTERNA TRA IL TRATTO URBANO DELL’A24 E NOMENTANA CODE SU VIA APPIA TRA VIA DEI LAGHI E VIA DI CIAMPINO IN DIREZIONE RACCORDO RALLENTAMENTI ANCHE SULLA PONTINA TRA POMEZIA E TOR DE CENCI IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE CODE SULLA CASSIA BIS TRA FORMELLO E CASTEL DE CEVERI VERSO IL RACCORDO FILE SULLA FLAMINIA TRA QUARTICCIOLO E MALBORGHETTO IN DIREZIONE CENTRO DA MARCO CILUFFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral
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